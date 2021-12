At. Mineiro e Jorge Jesus negoceiam: hoje há nova reunião com a presença de mecenas do clube

Jorge Jesus prepara-se esta quinta-feira para se voltar a reunir com representantes do Atlético Mineiro. Depois de uma primeira reunião por videochamada com Rodrigo Caetano, diretor para o futebol do 'Galo', o antigo treinador do Benfica vai realizar esta quinta-feira uma segunda reunião com o clube brasileiro, avança o site 'Globoesporte'.De acordo com a mesma fonte, o primeiro encontro entre as duas partes serviu meramente para Jorge Jesus e Rodrigo Caetano trocarem algumas impressões e conhecerem-me mais um ao outro, com o treinador português a revelar ainda assim as condições que pretendia para aceitar rumar novamente ao campeonato brasileiro.Esta quinta-feira está agendada uma nova reunião entre Jorge Jesus e representantes do Atlético Mineiro, que se apresentarão com alguns dos nomes mais importantes do clube no que à esfera financeira e económica do clube diz respeito, entre eles o mecenas Ricardo Guimarães, antigo presidente do clube e membro do grupo de quatro conselheiros, conhecidos como 4R's (Renato Salvador, Rubens e Rafael Menin). De ressalvar que estas quatro personalidades do futebol do 'Galo' vão estar presentes na reunião de hoje.