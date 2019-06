Ataque a reforços à espera de Jesus

Jorge Jesus desembarca hoje no Brasil para assumir definitivamente o comando do Flamengo. Junto com o português seguem os adjuntos João de Deus e Tiago Oliveira, os preparadores físicos Mário Monteiro e Márcio Sampaio, os analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques e ainda o brasileiro Evandro Mota. Antes da viagem , Jorge Jesus reuniu a família em Lisboa para um almoço de despedida, com todos a fazerem questão de posar com a camisola do Flamengo. "Vou para um dos melhores clubes do mundo e agora é falar menos e trabalhar mais. Vou supermotivado", disse à partida.

A estreia no banco só acontecerá a 10 de julho, na Taça do Brasil, frente ao Atlético-PR. Mas, até lá, Jesus não ficará parado. "Vamos à procura das melhores soluções para o Flamengo", vincou, recusando abordar nomes. O contacto com o plantel acontecerá na quinta-feira, já com Rafinha integrado. Contratado depois de terminado o vínculo ao Bayern, o lateral-direito de 33 anos é o primeiro reforço da era Jesus. Mais virão, pois o Flamengo apenas aguarda a chegada do português para atacar em força o mercado. Na lista de desejos do português estão um central – há contactos com Jemerson (Monaco) e Zapata (Milan) –, um lateral-esquerdo – Filipe Luís (Atlético) é o preferido –, um médio – Thiago Maia (Lille) é o alvo – e um avançado experiente. Falcão chegou a ser sondado, mas o colombiano já avisou que tem contrato com o Monaco. "Quem sabe um dia isso aconteça."