Ataque ao site do Cruzeiro anuncia chegada de Messi e negociações por Cristiano Ronaldo

O site do Cruzeiro foi esta sexta-feira 'hackeado' e os autores do ataque anunciaram a contratação... de Lionel Messi, que está de saída do Barcelona.





A notícia revelava alguns pormenores do negócio, que teria ficado fechado "sem custos de transferência" para o emblema de Belo Horizonte e com o craque argentino a assinar um contrato "de quatro temporadas, com mais uma de opção".Mas os 'hackers' foram mais longe e colocaram declarações falsas de Messi. "Estou muito feliz por chegar ao Cruzeiro. É uma grande honra fazer parte da equipa de Enderson Moreira. Até breve, adeptos da Raposa, estou ansioso para jogar no Mineirão", podia ler-se.Mas o ataque não ficou por aqui. Além da contratação 'bombástica' de La Pulga, a peça dava ainda conta de que a Raposa, atualmente a disputar a Série B do Brasileirão, estaria a negociar com a Juventus para garantir Cristiano Ronaldo por 140 milhões de euros.O Cruzeiro reagiu à 'brincadeira' em comunicado oficialR, confirmou "uma breve invasão no publicador de notícias no final da tarde desta sexta-feira" e explicou que "o ataque foi rapidamente controlado e a publicação apagada pelo sistema de segurança" do site. Os responsávei sublinharam ainda que "nenhum tipo de informação ou dados foram comprometidos ou perdidos", esclarecendo que o ataque já está a ser investigado.