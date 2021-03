Athletico Paranaense confirma filho de Toni como novo técnico

O português António Oliveira foi oficializado como novo treinador principal do Athletico Paranaense, depois de ter sido adjunto de Paulo Autuori, que renunciou ao cargo para ser apenas diretor.

Aos 38 anos, Oliveira assume o maior desafio da carreira, depois de ter chegado ao Brasil pela mão de Jesualdo Ferreira, que treinou o Santos, passando depois para o Paranaense.

Conta com passagens pelo Kazma (Kuwait), como técnico principal, além de ter trabalhado com o pai, Toni, no Tractor, do Irão, entre outras funções em vários países.

O Athletico Paranaense foi nono no Brasileirão de 2020, que acabou no final de fevereiro deste ano, e vai disputar também a Taça do Brasil, o Campeonato Paranaense e a Taça Sul-Americana.

O técnico junta-se ainda a Abel Ferreira, ao comando do Palmeiras, no contingente luso de treinadores principais daquele campeonato.

Segundo o comunicado do emblema, o argentino Lucho González (ex-FC Porto) vai jogar no clube por mais três meses, para poder "despedir-se com a camisola athleticana", e integrar a equipa técnica.

"O Athletico Paranaense tem total confiança em todos os profissionais que compõem as equipes técnicas e lideram o projeto desportivo do clube para os próximos anos", lê-se na nota, assinada pelo presidente, Mario Celso Petraglia.