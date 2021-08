Athletico Paranaense, de António Oliveira, perde em Belo Horizonte e cai para sexto

O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, perdeu este domingo em Belo Horizonte frente ao Atlético Mineiro, por 2-0, e caiu para sexto lugar do campeonato brasileiro de futebol.

Os golos da equipa mineira foram marcados por dois jogadores saídos do banco, o primeiro pelo ponta de lança chileno Eduardo Vargas, que entrara após o intervalo a render o médio Tche Tche, aos 61 minutos, e o segundo por António Neto, aos 78, lançado em campo aos 65, para o lugar do argentino Frederico Zaracho.

O autor do primeiro golo da partida, o chileno Eduardo Vargas, foi expulso perto do fim, depois de ver dois cartões amarelos no espaço de três minutos, aos 86 e 89.

Com esta derrota, a equipa de António Oliveira desceu para o sexto lugar do Brasileirão, com 23 pontos (13 jogos), numa tabela classificativa liderada pelo Palmeiras, com 32 pontos (14), seguido do Atlético Mineiro, com 31 (14), do Fortaleza, com 27 (13), do Bragantino, com 27 (14), e do Flamengo, com 24 (12).