Atitude 'inapropriada' de Jorge Jesus pode custar presença do treinador na Libertadores

De acordo com a imprensa brasileira, Jorge Jesus pode falhar a presença no banco do Flamengo nas duas mãos das 'meias' da Libertadores, frente ao Grêmio. Segundo a mesma fonte, a CONMEBOL terá iniciado um inquérito disciplinar ao técnico, de 65 anos, na sequência de um comportamento inapropriado após a partida com o Internacional, que confirmou o apuramento do Fla.Jorge Jesus terá ficado à entrada da porta do balneário de forma a cumprimentar individualmente os jogadores, uma situação punível pelo regulamento da prova.Esta atitude, de acordo com a entidade que regula o futebol sul-americano, pode levar o treinador do Mengão à suspensão por dois jogos, colocando em risco a presença para os encontros decisivos de 2 e 23 de outubro.