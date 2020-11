Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Atlético Mineiro com mais 10 casos positivos à Covid-19: líder do Brasileirão soma 35 infetados Clube comunicou resultados dos novos testes esta quarta-feira, dia em que joga com o Athletico Paranaense