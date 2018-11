Autor confesso do assassinato do jogador do São Paulo foi interrogado durante 6 horas

O empresário brasileiro Edison Brittes Júnior, assassino confesso do jogador do São Paulo Daniel Corrêa - que foi encontrado morto numa mata com sinais de tortura, golpes do pescoço e sem os genitais - foi ouvido na quarta-feira em interrogatório que durou cerca de 6 horas, avança a imprensa brasileira.Depois de a mulher e a filha já terem contado as suas versões dos acontecimentos daquela noite , foi a vez de Edison Brittes Júnior prestar depoimento. Segundo o relatado pelo 'Tribuna do Paraná', o empresário manteve a versão de que foi ele quem matou Daniel Corrêa, reagindo a uma alegada tentativa de violação da sua mulher, Cristiana Brittes.No entanto, Edison nega ter sido ele a arrombar a porta do quarto do casal, onde terá encontrado o jogador na sua cama. segundo o advogado de defesa, Cláudio Dalledone Júnior, Edison Brittes Júnior afirmou não ter coagido nenhuma testemunha, reforçando a responsabilidade dele no crime.O empresário brasileiro, de 38 anos, a mulher e a filha continuam detidos na 1.ª Delegacia Regional de São José dos Pinhais, que investiga o caso. De acordo com o delegado da Polícia de São José dos Pinhais, Amadeu Trevisan, os três vão ser indiciados por homicídio qualificado e coação de testemunhas