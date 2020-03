Autoridades começam perícia aos telemóveis de Ronaldinho e do irmão

Os telemóveis de Ronaldinho Gaúcho e do seu irmão, Roberto de Assis, estão a passados a pente fino pelas autoridades paraguaias. Desde esta terça-feira, que o Ministério Público do Paraguai está a fazer perícias aos telefones do antigo internacional brasileiro e do seu irmão, de forma a averiguar qual o envolvimento deste com a empresárioa Dalia Lopez, acusada pelas autoridades de liderar um esquema milionário de lavagem de dinheiro e fuga aos impostos, que está foragida desde 7 de março, quando foi decretada a sua detenção.





Ronaldinho está detido no Paraguai desde 6 de março, por entrar no país com documentos falsos. Os documentos falsos terão sido pagos em dinheiro, cerca de 5.400 euros cada, através da empresária paraguaia Dalia Lopez, que promoveu a viagem do antigo futebolista ao Paraguai.Segundo a imprensa brasileira, que está a acompanhar o caso, 15 pessoas já foram detidas desde que Ronaldinho e o seu irmão entraram no Paraguai com os documentos falsos.Recorde-se que segundo o depoimento de dois dos envolvidos no caso, um funcionário do departamento de Imigração do Paraguai, identificado como sendo Bernardo Arellano, é o responsável pela falsificação dos documentos