Avançado brasileiro infetado com coronavírus com recado para Bolsonaro: «Falar é fácil»

As polémicas declarações do presidente do Brasil Jair Bolsonaro sobre o coronavírus, classificando-o como uma simples 'gripezinha', deixam Jonathas de Jesus, o primeiro jogador brasileiro infetado com Covid-19, apreensivo com a mensagem errada que se está a passar.





O avançado do Elche, da 2.ª divisão espanhola, que no currículo soma ainda passagens pelo Hannover 96, Corinthians, Rubin Kazan, Real Sociedad ou Brescia, entre outros, critica a postura de Bolsonaro perante a pandemia do Covid-19."Como eles (políticos) não pegaram, principalmente o presidente Bolsonaro, falar assim é fácil. É claro que queremos que tudo normalize, há muitas pessoas a perder os empregos, sendo prejudicada no comércio, nas suas empresas. Somos os primeiros que queremos que tudo volte ao normal, mas não é assim. Temos que pensar na saúde das pessoas", afirmou. "Os políticos estão a pensar muito neles e pouco nas pessoas, principalmente nas idosas que, se contraírem o vírus, têm grandes possibilidades de ficarem muito mal. Posso falar com autoridade porque passo por isso e, mesmo sendo um atleta, sofri muito com as dores. Imagine uma pessoa de mais idade."Jonathas de Jesus soube na semana passada que estava infetado com coronavírus , tendo na altura alertado para os perigos desta pandemia e relatado como sofreu fisicamente: "Principalmente nos três primeiros dias sofri muito. Não tinha força para nada. Quando fui tomar banho, quase desmaiei. Foi uma dor muito forte, nunca tinha sentido nada assim. Este vírus não é uma brincadeira"."Infelizmente, entrei para a estatística como o primeiro atleta brasileiro a ser infetado. E tenho dito para que tomem muito cuidado. Cuidem de si e do próximo, isso é muito importante. Os riscos precisam ser levados muito a sério."