Avançado de 21 anos morre após ser atingido com 10 tiros na rua

Felipe Diogo, avançado brasileiro de 21 anos do São Bernardo, clube da Serie C do campeonato brasileiro, morreu depois de ter sido atingido por 10 tiros.O jogador estava de férias em Ribeirão Preto, a sua terra natal, quando foi baleado na rua. Foi prontamente conduzido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.A polícia, que está a investigar o caso, ainda não conhece as razões que estão por trás do crime.