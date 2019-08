Avó de Neymar diz que ficou "derrubada" quando o neto foi acusado de violação

Dona Bere já respira de alívio. Neymar não vai responder pela acusação de violação que lhe foi feita pela modelo Najila Trindade - o processo foi arquivado - e a avó do jogador não esconde a sua satisfação.





"Foi uma notícia muito má a que recebemos este ano, principalmente para mim", recordou a dona Bere, num vídeo publicado no Instagram do jogador. "Esta notícia 'entrou' em mim e deixou-me derrubada. Mas graças a Deus, fiz as minhas orações e na véspera do meu aniversário tive a notícia que o meu neto foi inocentado. Foi feita justiça."O jogador, recorde-se, não foi indicado por as autoridades não terem encontrado provas que sustentassem o processo.