Bahia de Renato Paiva perde na receção ao Flamengo em jogo com duas expulsões

O Bahia, orientado pelo treinador português Renato Paiva, perdeu este sábado na receção ao Flamengo por 2-3, somando assim a segunda derrota consecutiva no Brasileirão.A equipa de Sampaoli entrou melhor na partida e à meia hora já vencia por 2-0, fruto dos golos de Matheus França, aos 23', e de Gabigol de penálti, aos 29'.Gabriel Teixeira reduziu a desvantagem do Bahia ainda na primeira parte, aos 35', mas David Luiz voltou a marcar para o Flamengo, aos 45'+4.Ademir fez o 2-3 já no segundo tempo, aos 51'. Destaque ainda para as expulsões de Rezende (74') e Kanu (77'), que deixaram a equipa de Renato Paiva reduzida a nove elementos nos minutos finais.Com este resultado, o Bahia desce à condição ao 13.º lugar do campeonato brasileiro, enquanto o Flamengo sobe provisoriamente ao 4.º posto.