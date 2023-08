Bahia perde com o Atlético Mineiro e Renato Paiva continua em 'apuros'

O Bahia, do técnico português Renato Paiva, foi este domingo derrotado no terreno do Atlético Mineiro, por 1-0, e arrisca terminar a 19.ª jornada do campeonato brasileiro em zona de despromoção.

Em Belo Horizonte, o avançado Paulinho, aos 49 minutos, com assistência de Hulk (ex-FC Porto), fez o único tento da partida e deu o triunfo à equipa liderada por Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador português.

Com este resultado, o Bahia segue no 16.º posto, com 18 pontos, mas pode cair para os lugares de descida caso o Santos pontue hoje no campo do Fortaleza.

Renato Paiva somou apenas uma vitória nos últimos oito jogos do Brasileirão e a continuidade do técnico português no comando da equipa tem sido bastante contestada pelos adeptos.