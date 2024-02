Baixa para António Oliveira: Yuri Alberto pára seis semanas

Yuri Alberto foi protagonista de uma verdadeira montanha-russa de emoções no duelo com o Palmeiras (2-2). Cumpriu o 100 jogo com a camisola do Corinthians, marcou um dos golos da sua formação e acabou lesionado com uma fissura numa costela, desfalcando agora a formação liderada pelo treinador português António Oliveira.

De acordo com a informação que chega do Brasil, o jogador enfrenta uma paragem de 6 semanas, sendo possível que encurte esta período de recuperação para 4 ou 5 semanas.

Com esta má notícia, é muito provável que o influente jogador, que até recebeu elogios rasgados do técnico português, falhe a reta final do Paulistão, cuja decisão está agendada 7 de abril.