'Baixinho' está de volta: Romário quer ser presidente do América

É um dos melhores jogadores de sempre na história do futebol brasileiro e sinónimo de golos, magia e boas prestações. Agora quer liderar um clube de futebol...

O 'Baixinho Romário, de 57 anos, revelou ao mundo que se apresentará a eleições no mês de novembro, para liderar o América Football Club, do Rio de janeiro. Um emblema que tem um lugar especial no coração do antigo avançado, uma vez que foi lá que terminou carreira, em 2009.

"Para os adeptos, sócios e conselheiros - é hora de vestir a camisola rubra e fazer história. Quem me conhece sabe que desde criança vivo a paixão de torcer pelo nosso América. Aprendi com meu pai, Seu Edevair. Juntos sorrimos e chorámos comemorando tantas glórias da equipa que mora no meu coração", revelou Romário .

O antigo internacional brasileiro formalizou a candidatura em maio e, de acordo com a imprensa brasileira, será o único candidato.