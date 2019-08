Balotelli leva irmão para o Rio de Janeiro

A possibilidade de Mario Balotelli rumar ao Flamengo está a ganhar força. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o irmão do craque também prepara o futuro no Rio de Janeiro, mas ao serviço do Boavista Sport Clube, da Série A do Estadual do Rio de Janeiro. Enock tem 26 anos, passou pela formação do Man. City e por emblemas de menor dimensão de Malta e Itália.

Veto de Denilson

Antigo campeão do Mundo e jogador do Flamengo, Denilson torce o nariz à possível chegada do avançado italiano ao clube de Jorge Jesus. "É lógico que tem currículo, mas também é uma bomba relógio. Não sabemos qual vai ser o comportamento dele em campo ou no dia-a-dia", disse o antigo internacional brasilero.