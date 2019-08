Balotelli pode estar prestes a fugir ao Flamengo de Jorge Jesus

Continua a novela entre Mario Balotelli e o Flamengo, mas o desfecho pode não ser o mais agradável para o conjunto brasileiro. O Flamengo tem estado disposto a satisfazer vários pedidos do avançado italiano, mas a intromissão do Brescia no negócio pode afastar Balotelli do Maracanã.O Flamengo oferece muito dinheiro ao jogador: cinco milhões de dólares por ano, em duas temporadas. Curiosamente, Balotelli também pediu que o 'Mengão' compre Enock, um dos seus irmãos, para que jogasse noutro clube brasileiro, o Boavista, que alinha na Série D e que funciona como filial do 'Fla'. Balotelli queria inclusivamente que garantissem a Enock um mínimo de dez jogos disputados.De acordo com o jornalista italiano Gianluca di Marzio, o Flamengo até estava disposto a aceitar estas condições. Contudo, apareceu o Brescia, clube que vai disputar a Serie A em Itália este ano. O Brescia até oferece menos dinheiro do que o Flamengo, mas Balotelli está interessado em regressar às origens e pode ser apresentado nas próximas horas.Apesar de tudo, o Flamengo ainda não desistiu e está em Itália a conversar com Mino Raiola, empresário do jogador. A imprensa brasileira assegura que o conjunto de Jorge Jesus vai lutar até ao último instante para que Balotelli jogue a Libertadores.