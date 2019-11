Barcelona de olho em joia de Jesus

O Barcelona pode defalcar a defesa do Flamengo de Jorge Jesus, de acordo com o diário espanhol 'Marca'. Os blaugranas têm o defesa-central brasileiro Rodrigo Caio debaixo de olho e segundo a publicação, Eric Abidal, diretor desportivo do clube catalão, tem enviado observadores para acompanhar os desempenhos do central canarinho, indiscutível no centro defensivo para o técnico português, e os relatórios favoráveis têm convencido.





A direção do Flamengo terá indicado que o valor de transferência poderá situar-se nos 30 milhões de euros, num processo negocial no qual os ingleses do Leicester terão uma palavra a dizer.