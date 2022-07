Benedetto falha dois penáltis e Corinthians 'torna-o' membro da maior claque do clube

Darío Benedetto não esteve nos seus melhores dias no jogo entre Boca Juniors e Corinthians, na Bombonera, que acabou por sorrir aos brasileiros nos penáltis. O avançado falhou dois penáltis - um durante os 90 minutos e outro no desempate da marca dos 11 metros - e o clube treinado por Vitor Pereira aproveitou para brincar com o sucedido nas redes sociais.Na conta oficial no Twitter, o Corinthians publicou uma montagem do argentino, de 32 anos, com um cartão de sócio da Gaviões da Fiel, maior claque organizada do emblema de São Paulo.O clube brasileiro continuou a provocação ao conjunto argentino ao publicar novo 'tweet', desta feita com a adaptação da música que ficou conhecida no Mundial'2014, "Boca, decime qué se siente".