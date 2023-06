Bento titular na deslocação do Athletico Paranaense ao terreno do São Paulo

Quem é Bento, o guarda-redes desejado do Benfica que tem selo de aprovação de Ederson e Alisson Quem é Bento, o guarda-redes desejado do Benfica que tem selo de aprovação de Ederson e Alisson

Bento está nas bocas do mundo, depois de ser notícia que o guardião é desejado para a baliza do Benfica, mas, apesar de tudo o que se tem escrito nos últimos dias, mantém a confiança da equipa técnica do Athletico Paranaense e é titular na deslocação ao terreno do São Paulo, que se disputa esta noite.Tal como o nosso jornal já deu conta, as águias já apresentaram uma proposta junto do emblema de Curitiba para garantir os serviços do jogador, mas, por agora, o guarda-redes mantém-se ao serviço do At. Paranaense, equipa que parte para a 11.ª jornada do Brasileirão no sétimo lugar.