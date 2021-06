Betano patrocina Fluminense

A Betano vai patrocinar o Fluminense nos próximos dois anos, alargando assim a sua posição no mercado brasileiro, onde já patrocina o Atlético Mineiro.





Panos Konstantopoulos, CMO da empresa que detém a marca Betano, afirmou que "esta parceria reflete o compromisso com o mercado brasileiro" e que "aguarda com expectativa ver a marca no lendário Estádio do Maracanã, onde joga o Fluminense".Recorde-se que a Betano já é a principal patrocinadora do Sp. Braga.