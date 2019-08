Bilhetes à borla para ver Flamengo levam ex-piloto da F1 a insultar deputado estadual

ofício ofício

PSL nova política? Como eu tenho nojo desse tipo de Deputado como Gustavo Schimdt pic.twitter.com/r6SREphSGh — LUCAS DI GRASSI (@LucasdiGrassi) August 3, 2019

O jogo entre o Flamengo de Jorge Jesus e o Emelec, dos oitavos de final da Taça Libertadores, continua a dar que falar, mas desta vez o protagonista não esteve dentro de campo mas sim nas bancadas.Segundo a imprensa brasileira, o deputado estadual Gustavo Schmidt, do PSL, partido de Jair Bolsonero, solicitou à secretaria estadual do desporto dez bilhetes para a partida, que esgotou o Maracanã, existindo mesmo imagem do ofício enviado.O caso foi relatado pela comunicação social e este sábado o piloto brasileiro, que já passou pela F1, Lucas Di Grassi publicou um tweet sobre o assunto: "PSL nova política? Como eu tenho nojo desse tipo de Deputado como Gustavo Schimdt", pode ler-se na legenda que acompanha uma reportagem a explicar todo o caso [ver em baixo]Recorde-se o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, conseguiu na quarta-feira um lugar nos quartos de final da Taça Libertadores, ao eliminar os equatorianos do Emelec na 'lotaria' dos penáltis (4-2) , no Maracanã.