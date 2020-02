Boavista RJ-Flamengo, em direto: Jorge Jesus pode conquistar mais um troféu

20' - Paragem técnica.



18' - Diego cruza a bola na área e Pedro cabeceia, mas o guarda-redes Klever defende.



10' - Cartão amarelo para Léo Pereira.



- Jean abre o marcador de livre direto. Está feito o primeiro da partida, que coloca o Boavista RJ em vantagem.



3' - Jogada de Michael na área do Boavista RJ, mas defesa adversário corta.



21h02 - Começa a partida.



O Flamengo defronta este sábado, às 21h00, o Boavista RJ, na final da Taça Guanabara (no fundo, a primeira volta do Cariocão). Há um troféu em jogo e Jorge Jesus pode erguer mais uma prova! Siga em direto.







Nosso Time é a Gente em Campo! O Flamengo está escalado para enfrentar o Boavista na final da Taça Guanabara! #BOAxFLA #CRF pic.twitter.com/0ncpscAeMF — Flamengo (@Flamengo) February 22, 2020

Equipas:César, João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Thiago Maia, Diego, Michael, Vitinho, Gabriel e Pedro.Treinador: Jorge Jesus: Klever, Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton, Jean, Fernando Bob, Erick Flores, Jefferson Renan, Michel, Tartá e Caio Danta.Treinador: Paulo Bonamigo