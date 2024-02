Boavista Sport Club de Filipe Cândido goleado pelo Flamengo

O Boavista Sport Club, comandado pelo português Filipe Cândido, perdeu com o Flamengo por 4-0, num encontro relativo à nona jornada da Taça Guanabara.Os golos do Flamengo foram apontados por Luiz Araújo, Pedro e de Arrascaeta (2).Com este desaire, o Boavista Sport Club continua numa série de resultados negativos: nas últimas cinco partidas regista duas derrotas e três empates.O Flamengo segue líder do Campeonato Carioca com 21 pontos (os mesmos que o Fluminense) e já garantiu presença na semi-final da prova. Já o Boavista Sport Club ocupa a sétima posição da tabela com 12 pontos.