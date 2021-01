Bolsonaro em nova polémica: «Como é que vão pagar o mesmo salário de Neymar à Marta?»

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, protagoniza nova polémica após tecer comentários sobre uma questão presente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - que serve como admissão ao ensino superior - que compara os salários auferidos por Marta e Neymar, as duas maiores figuras da atualidade no futebol brasileiro, feminino e masculino, respetivamente.





"A responsabilidade das perguntas do ENEM não é do meu Governo, é dos governos anteriores. Continuam a existir perguntas ridículas, como comparar homens e mulheres a jogar futebol. Porque é que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não é preciso comparar. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil", disse Bolsonaro.Na referida questão, com dados referentes ao ano de 2017, Marta apresenta um salário de 400 mil dólares, tendo marcado 103 golos pela sua equipa, com uma média de 3.900 dólares por golo. Já Neymar, com um vencimento de 14,5 milhões de dólares e 50 golos, apresentava uma média de 290 mil dólares por cada golo marcado. "O que o Neymar ganha por ano, nem todas as equipas de futebol de Brasil, juntas, ganham num ano. Como é que vão pagar o mesmo salário à Marta? A isto chama-se iniciativa privada. Quem ganha o salário, mostra para onde deve ir o mercado. Fazem perguntas absurdas sempre a pregar a igualdade, mas de baixo para cima", atirou o presidente brasileiro.Poucas horas após as declarações de Bolsonaro, Martas publicou um storie no Instagram que pode ser entendido como resposta às palavras do presidente brasileiro. "Alguns serão lembrados como os melhores da história. Outros..." , escreveu a internacional canarinha, numa fotografia sua durante um treino da seleção brasileira.