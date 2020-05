Bolsonaro recebe deputado com camisola do Atlético-MG: «Tira esse manto sagrado»

Jair Bolsonaro está no centro de uma nova polémica e desta vez por causa da camisola que usou num encontro com o deputado do Ceará André Fernandes, no Palácio da Alvorada, sede do governo brasileiro.





Acabei de comer um cachorro quente com @jairbolsonaro no Palácio da Alvorada.

Sou novo e tenho muito a aprender na política, e nada melhor do que aprender com o cara que quebrou a hegemonia da esquerda no Brasil: Jair Bolsonaro, o meu líder. pic.twitter.com/gsaRHWiZjA — André Fernandes (@andrefernm) May 10, 2020

André Fernandes publicou na sua conta de Twitter uma fotografia ao lado do presidente do Brasil: "Acabei de comer um cachorro quente com @jairbolsonarono Palácio da Alvorada. Sou novo e tenho muito a aprender na política, e nada melhor do que aprender com o cara que quebrou a hegemonia da esquerda no Brasil: Jair Bolsonaro, o meu líder", pode ler-se na legenda da imagem.No entanto, foi outro pormenor na imagem, a camiosla do Atlético-MG que Bolsonaro exibe - que fez muitos seguidores demonstrarem a sua revolta."Nem eu desejo esse mal ao Atlético! Nem mesmo o Galo merece algo desse tipo! Não aceitem esse devil vestir a camisa do time de vocês","tá sujando a blusa do galo", "Em nome do Galo e do prefeito Kalil, maior revelação do clube, clamo: Tira essa camisa, @jairbolsonaro! O Galo não é Flamengo, nem Corinthians, pra vestir bandido! E @andrefernm, mal começou já o fez errado!", são alguns dos mais de três mil comenários à publicação.