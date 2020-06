Bolsonaro vai ver o Flamengo

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, vai assistir ao encontro entre o Flamengo de Jorge Jesus e o Bangu, esta madrugada, no Maracanã, a contar para o Campeonato Carioca.





"O presidente Bolsonaro prometeu que vem", disse o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O encontro marca o regresso do futebol ao segundo país do Mundo mais afetado pela Covid-19, contudo, ainda não há acordo para a transmissão televisiva da partida, pelo que o jogo pode não ser visto em lado nenhum. Para além disso, o Carioca está envolto em polémica já que Fluminense e Botafogo recusam-se a jogar alegando que não estão reunidas as condições para a retoma. "Não resta outra alternativa ao clube senão recorrer à Justiça para fazer o que é certo, ou seja, remarcar os jogos para julho", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Já o Flamengo apela para que os dois os clubes voltem atrás na decisão. "Gostaríamos que os presidentes reconsiderassem a decisão deles e entrassem em campo no dia 22 de junho", disse o diretor executivo Bruno Spindel.