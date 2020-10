Botafogo anuncia contratação de Kelvin... por oito meses

Depois de vários rumores, eis a confirmação: Kelvin é o mais recente reforço do Botafogo, do Brasil. O extremo, de 27 anos, já realizou os exames médicos pelo emblema brasileiro e assinou um contrato válido por... oito meses, ou seja, até ao final do Brasileirão, sendo que o Botafogo poderá aumentar o vínculo por mais dois anos.





Kelvin é do BOTAFOGO! Atacante foi aprovado nos exames médicos e assinou com o Glorioso. Seja bem-vindo! ?? pic.twitter.com/9CXzAlAX22 — Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) October 6, 2020

Recorde-se que o extremo internacional sub-23 pelo Brasil estava atualmente sem clube, depois de terminar contrato com o Avaí. Em Portugal, Kelvin representou o FC Porto - clube onde ficou marcado por ter marcado um golo, nos descontos, diante do Benfica e que deixou o clube bem encaminhado para a conquista do título em 2015 - e ainda o Rio Ave.