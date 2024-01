Botafogo anuncia contratação de Manafá

Manafá é do BOTAFOGO! ?



Lateral-direito de 29 anos é o novo reforço do Fogão para temporada 2024. Atleta é aguardado no Rio de Janeiro para a realização dos exames. Seja bem-vindo ao Mais Tradicional, Wilson Manafá! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/3VZZTS0zJJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 16, 2024

Através de uma publicação nas redes sociais, o Botafogo anunciou a contratação de Wilson Manafá. De acordo com as informações divulgadas pelo emblema brasileiro, o lateral-direito de 29 anos viaja em breve para o Rio de Janeiro para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato em definitivo com o Fogão.Recorde-se que Manafá fez toda a carreira em Portugal, onde representou clubes como Sporting, Portimonense e FC Porto, antes de se mudar para os espanhóis do Granada no início desta temporada, a custo zero. No país vizinho realizou apenas cinco jogos, tendo contribuído com uma assistência.