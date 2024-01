Botafogo anunciou Manafá mas... lateral pode não ser reforço

Afinal, o futuro de Wilson Manafá pode não passar pelo Botafogo. Três dias depois de ter sido oficializado no clube carioca , num acordo que estava apenas dependente da realização de exames médicos, o lateral português continua sem viajar para o Brasil e, segundo declarações do diretor desportivos dos espanhóis... o acordo está longe de estar fechado."Há clubes interessados, um deles é o Botafogo. Estamos a conversar com os agentes do jogador para ver qual solução é a melhor", disse Martin Hongla.De acordo com o Globoesporte, o Botafogo recebeu os documentos e garantias vindas do Granada para a transferência, tendo assinado a confirmação do acordo e, no imediato, anunciado o jogador. Contudo, do lado dos espanhóis o dono do clube terá mudado de ideias, alterou as suas exigências e não assinou o vínculo entre as partes para finalizar o acordo.O Botafogo não concordou com esse pedido e agora, em face da mudança de postura do Granada, estuda deixar cair o negócio.