Botafogo de Bruno Lage opera reviravolta diante do Internacional e reforça liderança

O Botafogo, comandado pelo treinador português Bruno Lage, venceu na madrugada deste domingo por 3-1 na receção ao Internacional, depois de estar a perder, e reforçou ainda mais a liderança do campeonato brasileiro, que vai a meio.

Cumpridas 19 de 38 jornadas, o conjunto do Rio de Janeiro, que não perde desde 3 de junho, quando caiu por 1-0 na casa do Athletico Paranaense, ainda liderado por Luís Castro, fechou a primeira volta com 47 pontos, de 57 possíveis.

Na classificação, o Botafogo soma mais 16 pontos do que Flamengo, Fluminense, o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Bragantino, de Pedro Caixinha, todos com menos um jogo, e mais 17 em relação ao Grémio, que tem menos dois encontros disputados.

A fechar a primeira volta, o onze inicial de Bruno Lage, desfalcado do lesionado Tiquinho Soares, melhor marcador da prova, começou da pior forma, ao ficar em desvantagem aos 18 minutos, quando Maurício marcou, após 'frango' do guarda-redes Lucas Perri.

No 'Engenhão', perante 39.598 espetadores, o conjunto da casa só conseguiu reagir na segunda parte, chegando à igualdade aos 55 minutos, por intermédio de Victor Sá, na sequência de uma assistência de Luis Henrique, lançado ao intervalo.

Pouco depois, aos 58 minutos, e após mais uma jogada na esquerda, o Botafogo selou a reviravolta, quando o defesa colombiano Nicolás Hernández marcou na própria baliza.

O golo da tranquilidade chegou aos 73 minutos e foi apontado por Luis Henrique, servido por Carlos Eduardo.

A ronda 19, que fecha a primeira volta do Brasileirão, prossegue este domingo e prolonga-se até terça-feira.





