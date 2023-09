Botafogo de Bruno Lage sofre terceira derrota seguida no Brasileirão

O Botafogo de Bruno Lage não conseguiu aproveitar o deslize do Palmeiras na véspera e também perdeu na 24.ª jornada do Brasileirão, na visita ao Corinthians (1-0).





A equipa ficou sem Fernando Maciel, expulso aos 23 minutos. A jogar com 10, Bruno Lage viu o 'Timão' marcar oúnico golo do jogo por intermédio de Carlos Gilberto Silva, a meio da segunda parte.O 'Fogão' continua na liderança do campeonato, com os mesmos 7 pontos de vantagem sobre o Verdão de Abel Ferreira.