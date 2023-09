Botafogo de Bruno Lage volta a perder no Brasileirão e vê Palmeiras aproximar-se

Bruno Lage perde e sai do campo muito irritado: «Vejam o VAR» Bruno Lage perde e sai do campo muito irritado: «Vejam o VAR»

O Botafogo sofreu a segunda derrota consecutiva no Brasileirão, agora na visita ao Atlético-MG, por 1-0. A equipa de Bruno Lage continua na liderança, mas vê o Palmeiras de Abel Ferreira, que ontem ganhou, aproximar-se perigosamente. Está agora a 7 pontos.O único golo do jogo foi marcado por Paulinho, aos 80 minutos. Sete minutos depois o Botafogo empatou, por intermédio de Diego Costa, mas o lance acabou por ser invalidado por fora de jogo, o que gerou duras críticas por parte de Bruno Lage."Infelizmente, mais uma vez, vemos um erro capital, inaceitável por parte da arbitragem. Por mais que o assistente Bruno Raphael Pires tente nos explicar, com toda a educação, não nos convence. Tivemos um lance com o Flamengo, em que o golo do Marlon não foi anulado, mesmo com Bruno Henrique em fora de jogo. Conversámos com a CBF e hoje o critério é diferente. Hoje tivemos um golo legal anulado e a explicação é que o defesa preocupa-se com o Diego Costa. Vocês podem ver o lance várias vezes: o Diego Costa está parado, o defesa está marcando o Janderson e tira a bola como tinha que tirar. Ela sobra para p pé do Diego, que faz o golo. Isto é inaceitável. O Botafogo vai lutar até o final do campeonato", garantiu o treinador português.