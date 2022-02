Botafogo de John Textor em "negociações avançadas" com Luís Castro

O Brasileirão poderá mesmo receber mais um técnico português, para se juntar a Abel Ferreira e Paulo Sousa. Depois de 'falhada' a entrada de um treinador luso no Atlético Mineiro e Corinthians, o 'GE' adianta agora que o Botafogo se encontra em "conversas avançadas" com o Luís Castro, esperando poder oficializar o acordo até ao final da próxima semana. De acordo com a mesma publicação, o nome do português, que atualmente lidera o Al Duhail, agrada a todos na estrutura dos cariocas, incluíndo a John Textor, o investidor que recentemente injetou vários milhões no clube, especialmente pelo seu trabalho com camadas jovens, nomeadamente ao serviço do FC Porto.Mas antes de avançar para a contratação do português há ainda a questão da rescisão com o atual técnico Enderson Moreira, algo que, ao que parece não será complicado. O principal problema em todo neste processo, escreve o 'GE', é mesmo o salário exigido pelo português e pela sua equipa técnica, que podem representar um investimento entre 3 e 3,5 milhões de euros ao ano. Quanto ao acordo com o Al Duhail, a cláusula de 1 milhão de euros que tem no seu vínculo será, ao que tudo indica, fácil de contornar.