Bora jogar?!



O Botafogo de Luís Castro continua a apostar forte no mercado internacional e, depois de ter garantido o empréstimo de Gabriel junto do Benfica, agora anunciou a contratação de Tiquinho Soares.O avançado, que em Portugal passou pelo Nacional, V. Guimarães e FC Porto, tendo jogador 8 temporadas no nosso país, chega do Olympiacos e assinou até 2024.O Botafogo já anunciou sete reforços: Tiquinho Soares, Marçal, Carlos Eduardo, Gabriel, Luís Henrique, Adryelson e Danilo Barbosa, que passou pelo Sp. Braga e pelo Benfica.