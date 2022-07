Botafogo de Luís Castro bate Bragantino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro e atual 9º classificado do Brasileirão, na última noite, o RB Bragantino por 1-0.O único golo do 'Fogão' foi apontado pelo avançado Vinícius Lopes aos 64 minutos. Já mais para o fim, o conjunto detido pelo grupo Red Bull ficou reduzido a 10 unidades, com a expulsão de Eric dos Santos Rodrigues aos 90 +5', por entrada perigosa sobre Hugo Neto. O jogador havia entrado aos 67 minutos de jogo.O Bragantino viu dois golos serem anulados pelo videoárbitro.