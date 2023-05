Botafogo de Luís Castro bate Corinthians e segue na liderança do Brasileirão só com vitórias

O Botafogo, orientado pelo português Luís Castro, recebeu e venceu na madrugada desta sexta-feira o Corinthians, por 3-0, mantendo assim a liderança e o momento 100% vitorioso no Brasileirão.Tiquinho Soares, a grande figura da partida com um 'bis', abriu o marcador logo aos 12 minutos e, já na segunda parte, voltou a abanar as redes da baliza do Corinthians de penálti (65'). Aos 81', Eduardo sentenciou o resultado final, dando assim a quinta vitória no mesmo número de jogos à formação brasileira.No final do encontro, os adeptos do Botafogo reconheceram o trabalho do treinador português e, em alto e bom som nas bancadas, entoaram o nome de Luís Castro.Com este resultado, o Botafogo segue na liderança isolada do Brasileirão com 15 pontos, mais dois do que o Palmeiras de Abel Ferreira, o segundo colocado. O Corinthians, por outro lado, somou o quarto jogo consecutivo sem vencer no campeonato e ocupa a 16.ª posição.