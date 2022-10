Botafogo de Luís Castro deixa escapar triunfo

O Botafogo esteve a vencer por 2-0 – golos de Carlos Eduardo (ex-FC Porto) e Jeffinho – no dérbi com o Fluminense, mas a equipa de Luís Castro deixou fugir a vitória, com Ganso a marcar de penálti aos 76’ e Matheus Martins a ditar o empate (2-2).Já o Cuiabá, de António Oliveira, perdeu em casa (1-2) com o Goiás e caiu para o 18º lugar. Quem garantiu a subida à Série A do Brasileirão foi o Grémio, juntando-se ao Cruzeiro, ao vencer (3-0) o Náutico.