Botafogo de Luís Castro empata frente a Atlético Goianiense com autogolo ao cair do pano

O Botafogo de Luís Castro não foi, este domingo, além de um empate (1-1) no terreno do Atlético Goianiense, em jogo da 3.ª jornada do Brasileirão.Apesar da formação orientada pelo treinador português ter estado por cima da partida na maior parte do tempo, tomando conta da posse de bola e rematando quase o dobro do adversário, foi Marlon Freitas que acabou por abrir o marcador para o Atlético Goianiense aos 51 minutos, num lance em que o guarda-redes dos alvinegros ficou mal na fotografia. Já ao cair do pano (90+6'), um autogolo de Leandro Barcia impediu o desaire da equipa de Luís Castro, que contou com Renzo Saravia, ex-FC Porto, em destaque.O Botafogo ocupa neste momento a 11.ª posição no Brasileirão, e volta a entrar em campo no próximo domingo, dia 1, na receção ao Juventude.