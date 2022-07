Botafogo, de Luís Castro, recebe Luís Henrique por empréstimo do Marselha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista brasileiro Luis Henrique, de 20 anos, está de regresso ao Botafogo, de Luís Castro, por empréstimo, com opção de compra, informou esta sexta-feira o Marselha, clube do extremo nas duas últimas épocas.

O jogador tinha saído em setembro de 2020 por cerca de 12 milhões de euros para o Marselha, então treinado pelo português André Villas-Boas, mas nunca se conseguiu afirmar no emblema francês, com um golo em 49 jogos.

Luís Henrique notabilizou-se no Botafogo entre 2019 e 2020, emblema a que esteve também cedido, a partir dos sub-20, pelo clube da sua formação, o Três Passos, da região do Rio Grande do Sul.

O jogador é o terceiro reforço para a equipa de Luís Castro, nesta segunda janela de transferências, depois das contratações de Marçal (ex-Wolverhampton) e Carlos Eduardo (ex-Al-Ahli), dois jogadores que passaram por equipas portuguesas.