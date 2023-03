Botafogo, de Luís Castro, segue em frente na Taça do Brasil com goleada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Botafogo, comandado pelo treinador português Luís Castro, qualificou-se na quarta-feira para os 16 avos de final da Taça do Brasil em futebol, ao receber e golear o Brasileirense, do quarto escalão canarinho, por 7-1.

Num embate com cinco golos de jogadores que já passaram por clubes portugueses, Tiquinho Soares, que se despediu de solo luso como jogador do FC Porto, conseguiu um hat-trick, para fechar o resultado na parte final, com golos aos 77, 85 e 87 minutos.

A formação anfitriã já vencia por 2-0 antes do primeiro quarto de hora, com Danilo Barbosa, ex-jogador de Benfica e Sp. Braga, a inaugurar o marcador, aos seis minutos, e Carlos Eduardo, ex-Estoril e FC Porto, a apontar o segundo, aos 11.

Aos 42 minutos, Mamute reduziu, mas, ainda antes do intervalo, aos 45+3, Adryelson repôs a vantagem de dois golos, para, aos 52, o argentino Victor Cuesta apontar o 4-1, antes dos três golos de Tiquinho Soares.