Botafogo de Luís Castro vence Flamengo e complica vida a Paulo Sousa

Com um golo de Erison aos 51 minutos, o Botafogo de Luís Castro venceu o Flamengo de Paulo Sousa (1-0) no Estádio Nacional de Brasília, em jogo da quinta jornada do Brasileirão.O Fogão pôs fim a uma série de oito partidas consecutivas sem derrotar o rival e complicou ainda mais a vida de Paulo Sousa no Mengão – recorde-se que Jorge Jesus expressou recentemente o seu desejo de regressar ao clube –, numa altura em que o rubronegro soma apenas cinco pontos e ocupa o 14º posto da tabela. Já o Botafogo soma oito pontos e está no 5º lugar.