Botafogo diz que não recebeu nenhuma indicação de Luís Castro sobre saída para o Al Nassr

O Botafogo garantiu que não recebeu qualquer indicação de Luís Castro sobre a sua saída para o Al Nassr. Em reação às notícias sobre o acordo entre o treinador português e o clube saudita, o 'Fogão' acrescentou que também não recebeu nada de outros emblemas, vincando que o técnico tem contrato até março de 2024.Comodeu conta, Luís Castro já tomou a decisão de seguir para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O treinador, que fez até agora um ótimo trabalho no Botafogo, não resistiu à proposta tentadora apresentada pelos árabes. Será o responsável por todo o departamento de futebol do clube, além de dirigir a equipa principal."Com relação às notícias que estão sendo veiculadas na imprensa referente ao técnico Luis Castro, o Botafogo informa que o treinador possui contrato ativo até março de 2024. O Clube não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra agremiação até o momento. O Glorioso terá uma partida importante nesta quinta-feira (29), contra o Magallanes, pela Conmebol Sul-Americana. Vale a classificação no primeiro lugar do grupo para a próxima fase e é especial para Joel Carli, que terá uma noite de despedidas. Todos estão totalmente focados na partida de logo mais."