Botafogo empata em casa com o Goiás e adeptos contestam Bruno Lage

O Botafogo não foi além de um empate diante do Goiás (1-1), no fecho da 25.ª jornada do Brasileirão, e, apesar da equipa se manter na liderança da classificação, os adeptos vaiaram o treinador Bruno Lage.Lucas Halter abriu o marcador para o Goiás aos 27 minutos; na segunda parte o ex-portista Tiquinho Soares, que tinha saído do banco, marcou o golo do empate.Com este resultado o Botafogo segue no comando da tabela classificativa e mantém a vantagem de sete pontos para o Red Bull Brangatino de Pedro Caixinha. Mas os adeptos não gostaram da exibição e gritaram "burro, burro" na direção de Bruno Lage quando o treinador abandonava o relvado.