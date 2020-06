Botafogo fixa mira em Salomon Kalou

O Botafogo contratou Keisuke Honda, tentou recrutar Yaya Touré e agora volta a fixar mira num jogador de patamar elevado no futebol do Velho Continente. Trata-se de Salomon Kalou, do Hertha de Berlim, com quem o emblema brasileiro já terá encetado conversações exploratórias.

A negociação está a ser mediada por Marcos Leite, empresário que foi determinante na contratação do japonês Honda, sendo que o treinador Paulo Autuori também já deu 'sim' à negociação.

O clube alvinegro quer que o jogador se junte à equipa até agosto, mês em que o Campeonato Brasileiro regressa à ação, sendo por isso essencial que o processo seja rápido.

Recorde-se que o contrato do marfinense com o Hertha está a terminar e, por isso, chegará a custo zero ao emblema brasileiro.

Kalou tem outrons pretendentes na Europa mas o facto de ser casado com uma brasileira poderá ajudar ao desfecho positivo desta negociação.