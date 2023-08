Guarda-redes do Botafogo de Bruno Lage chamado à seleção do Brasil

O Botafogo do técnico Bruno Lage tem motivos para sorrir. O clube lidera o Brasileirão, vive um momento de muita harmonia com seus adeptos e hoje ficou a saber que, após quatro anos, volta a ter um jogador chamado para a seleção brasileira - o último foi Marcinho em 2019.

O guarda-redes Bento do Athletico Paranaense, que foi alvo do Benfica neste mercado, está a contas com uma lesão umcoxa e será substituído por Lucas Perri, guarda-redes do Botafogo e um dos destaques no campeonato.

Lucas Perri está no Botafogo desde 2022, quando chegou para ser suplente de Gatito Fernandez. Aproveitou uma lesão do colega e tomou conta da posição até hoje. Os outros guarda-redes do escrete são Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City).