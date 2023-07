Botafogo oficializa proposta por Bruno Lage, avançam brasileiros

UOL Esporte e Globoesporte adiantam que o Botafogo, pela mão de John Textor, já apresentou uma proposta oficial a Bruno Lage para assumir o cargo de treinador, na linha de sucessão a Luís Castro. De acordo com a informação avançada, o emblema carioca coloca em cima da mesa um contrato válido até final de 2024 - por ano e meio, portanto -, procurando convencer o português essencialmente com outros trunfos.Segundo o Globoesporte, Textor apresentou o seu projeto de futuro para o clube, demonstrou otimismo na possibilidade de conquista do Brasileirão - algo que colocaria Lage na história do Fogão -, mas também acenou-lhe com a chance de, caso tenha sucesso no Rio de Janeiro, posteriormente seguir carreira no Crystal Palace ou Lyon, dois clubes que pertencem ao norte-americano e estão na Eagle Football.Bruno Lage terá pedido algum tempo para ponderar, mas a sensação no clube será de otimismo, ainda que haja alguma pressa para ter a situação resolvida a tempo do jogo do fim de semana, diante do Grémio.