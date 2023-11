Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Botafogo-Palmeiras: Textor falou de "corrupção e roubo" e CBF já divulgou áudios do VAR Expulsão de Adryelson com vermelho direto, aos 76', gerou forte contestação do dono do emblema carioca





• Foto: Twitter Palmeiras