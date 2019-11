Botafogo proíbe transmissão do jogo com o Flamengo em Portugal

O Botafogo vetou a transmissão do encontro com o Flamengo, agendado para quinta-feira (23h00), em Portugal. No mesmo sentido, a partida também não poderá ser transmitida nas redes sociais do Mengão para o exterior, como vinha acontecendo.Desde que o Canal 11 começou a transmitir as partidas da formação orientada por Jorge Jesus, o Flamengo tem dividido a verba a meio com os respetivos adversários. Porém, desta feita não conseguiu chegar a acordo com o Botafogo, que assim vetou a transmissão no canal da FPF. Ainda assim, já existe acordo tendo em vista as três partidas seguintes, diante de Bahia, Vasco e Grêmio.O Flamengo tem transmitido também os seus jogos no Facebook e no YouTube, algo que, desta feita, também não irá acontecer.